Modena-Virtus Entella, le formazioni ufficiali: poche sorprese nei due undici titolari
Con la giornata di ieri, si è alzato ufficialmente il sipario sulla 7ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi questa sera: turno che arriva dopo l'infrasettimanale, e che anticipa la seconda sosta per le Nazionali.
Alle ore 15:00 si è aperta la domenica cadetta, che si concluderà poi con il match delle ore 19:30, che chiuderà anche il turno in linea generale: ad affrontarsi, allo stadio 'Braglia', i padroni di casa del Modena e la Virtus Entella.
Di seguito, le formazioni ufficiali:
MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zampano, Santoro, Gerli, Pyyhtia, Zanimacchia; Di Mariano, Gliozzi. All.: Sottil
VIRTUS ENTELLA (3-4-2-1): Colombi; Parodi, Tiritiello, Marconi; Mezzoni, Dalla Vecchia, Benali, Di Mario; Bariti, Franzoni; Debenedetti. All.: Chiappella.
Per completezza di informazione, riportiamo anche il programma completo del turno:
SERIE B, 7ª GIORNATA
Ora in campo (parziale)
Sampdoria-Pescara 1-1
44' Oliveri (P), 56' [rig.] Coda (S)
Domenica 5 ottobre
Ore 19:30 - Virtus Entella-Modena
Già giocate
Avellino-Mantova 0-0
Bari-Padova 2-1
50' Bortolussi (P), 72' [rig.] Moncini (B), 85' Cerri (B)
Monza-Catanzaro 2-1
5' Cissè (C), 38' Alvarez (M), 66' Birindelli (M)
Venezia-Frosinone 3-0
3' Compagnon, 16' Yeboah, 53' Casas
Spezia-Palermo 1-2
41' Pohjanpalo, 58' Pierozzi (P), 89' [aut.] Giovane (P)
Cesena-Reggiana 1-2
15' Ciervo (C), 19' Tavsan (R), 24' Portanova (R)
Carrarese-Juve Stabia 3-0
10' [rig.] Schiavi, 77' Hasa, 87' Zanon
Sudtirol-Empoli 1-2
42' Pecorino (S), 60' Shpendi (E), 90'+7 Nasti (E)
CLASSIFICA
Palermo 15
Modena 14*
Frosinone 14
Venezia 12
Avellino 12
Cesena 11
Monza 11
Carrarese 10
Juve Stabia 10
Empoli 9
Sudtirol 9
Padova 8
Reggiana 6
Catanzaro 6
Virtus Entella 6*
Bari 6
Pescara 5*
Mantova 4
Spezia 3
Sampdoria 2*
* una gara in meno
