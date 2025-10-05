Vis Pesaro, Vezzoni: "Punto importante, sono felice per la reazione della squadra"

Tra i protagonisti del 2-2 tra Campobasso e Vis Pesaro, c’è senza dubbio Franco Vezzoni, autore della rete che ha fissato il risultato finale. L’esterno biancorosso, intervistato al termine del match del Nuovo Romagnoli, ha espresso soddisfazione per la prestazione della squadra e per il punto conquistato in trasferta.

"È un punto importante, anche se non cambia molto la classifica. Siamo venuti qui per vincere, ma affrontavamo una squadra tosta e organizzata. Nel primo tempo abbiamo giocato bene e nel secondo, secondo me, avremmo meritato qualcosa in più", ha dichiarato Vezzoni.

Il giocatore ha poi sottolineato la prova di carattere della Vis Pesaro: "Sono contento della prestazione della squadra e di come abbiamo reagito dopo lo svantaggio. Venire a giocare a Campobasso non è mai facile, ma abbiamo mostrato compattezza e personalità".

Infine, un pensiero personale sul gol realizzato: "Sono felice anche per il mio gol, ma soprattutto per la reazione collettiva. Tutti abbiamo dato il massimo e abbiamo dimostrato che la Vis Pesaro può fare bene anche su campi difficili come questo".