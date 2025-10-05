Serie C, i risultati delle 20:30: vince il Cosenza, l'Inter U23 pareggia allo scadere

Si è chiusa l’ottava giornata di Serie C con le gare in programma alle 20.30. Nel Girone A a Monza, l’Inter U23 e l’Ospitaletto hanno dato vita a un match ricco di colpi di scena. Botta e risposta dal dischetto, poi i franciacortini, nonostante l’espulsione di Guarneri (entrato al 74’ e cacciato tre minuti dopo), sono riusciti a ribaltare la gara. Quando tutto sembrava deciso, allo scadere i nerazzurri hanno trovato il gol del pareggio che ha fissato il risultato sul 2-2. Zero emozioni invece al “Dal Molin”, dove Arzignano e AlbinoLeffe hanno chiuso a reti inviolate.

Nel Girone B spettacolo a Pontedera, dove i toscani sono passati in vantaggio grazie a un’autorete. Il Gubbio ha reagito con carattere trovando il gol del pari e portando a casa un punto prezioso in una sfida equilibrata e intensa.

Infine il Girone C. Emozioni fino all’ultimo respiro a Cerignola: i padroni di casa hanno trovato il vantaggio, ma il Cosenza ha saputo reagire prima pareggiando e poi completando la rimonta in pieno recupero. Decisiva la rete al quinto minuto di extra time, che regala ai calabresi tre punti pesantissimi in trasferta.

Di seguito il programma completo dei match e la classifica dei gironi:

SERIE C, 8ª GIORNATA

GIRONE A

Già giocate

Union Brescia-Pergolettese 0-0

Giana Erminio-Lumezzane 2-1

19' Rolando (L), 82' e 90'+3 Akammadu (G)

Renate-Cittadella 0-0

Virtus Verona-Lecco 2-2

13' Metlika (L), 37' Sipos (L), 58' Zarpellon (V), 89' Pagliuca (V)

Novara-Triestina 0-0

Pro Patria-Trento 2-2

33' Udoh (P), 57' [rig.] Capone (T), 64' Mastroianni (P), 69' Giannotti (T)

Pro Vercelli-Dolomiti Bellunesi 4-0

19' Burruano, 28' Comi, 59' e 90'+2 Mallahi

Alcione Milano-LR Vicenza 0-1

45' Rada

Arzignano Valchiampo-AlbinoLeffe 0-0

Inter U23-Ospitaletto Franciacorta 2-2

27' rig. La Gumina (I), 44' rig. Panatti (OF), 45'+1' Pavanello (OF), 90'+6' Zuberek (I) - [espulso al 74' Guarneri (OF)]

Classifica - Vicenza 22, Lecco 18, Union Brescia 15, Inter U23 15, Alcione Milano 14, Pro Vercelli 12, Albinoleffe 12, Pergolettese 11, Virtus Verona 10*, Renate 9, Giana Erminio 9, Arzignano Valchiampo 9, Trento 8, Dolomiti Bellunesi 7, Lumezzane 6, Cittadella 6, Novara 6, Ospitaletto 6, Pro Patria 4, Triestina -8

N.B. - Triestina penalizzata di 20 punti

GIRONE B

Già giocate

Pianese-Livorno 2-1

34’ Cioffi (L), 45’+3’ Bellini (P), 48’ Martey (P)

Rimini-Arezzo 0-1

69’ Varela

Ascoli-Bra 4-1

33' Rizzo Pinna (A), 45'+1 e 59' Gori (A), 53' D'Uffizi (A), 90'+4 Chiabotto (B)

Ternana-Pineto 2-1

2' Postiglione (P), 30' Leonardi (T), 67' Dubickas (T)

Torres-Sambenedettese 0-2

1' Eusepi, 42' Konate

Campobasso-Vis Pesaro 2-2

1' Giovannini (V), 7' e 23' Bifulco (C), 52' Vezzoni (V)

Juventus Next Gen-Ravenna 2-4

40' Spini (R), 53' Amaradio (J), 63' Luciani (R), 65' e 90'+11 Motti (R), 82' Pugno (J)

Carpi-Perugia 2-0

23' Rossini, 34' Casarini

Forlì-Guidonia Montecelio 1-0

72' Petrelli

Gubbio-Pontedera 1-1

39' aut. Zallu (P), 72' Carraro (G)

Classifica - Arezzo 21, Ravenna 21, Ascoli 20, Sambenedettese 14, Ternana 13, Gubbio 13, Campobasso 12, Pianese 12, Forlì 12, Juventus Next Gen 11, Carpi 11, Guidonia Montecelio 10, Vis Pesaro 8, Pineto 8, Pontedera 8, Livorno 7, Torres 5, Bra 5, Perugia 3, Rimini -4

N.B. - Rimini penalizzato di 11 punti

GIRONE C

Già giocate

Latina-Benevento 1-0

64’ Ekuban

Atalanta U23-Foggia 1-1

40' [rig.] Cortinovis (A), 56' [rig.] Ilicic (F)

Crotone-Picerno 3-0

30' Zunno, 43' Gomez, 79' [rig.] Murano

Casertana-Casarano 0-3

61' Cajazzo, 73' Gyamfi, 82' Malocre

Catania-Siracusa 2-0

5' Lunetta, 64' Ierardi

Salernitana-Cavese 3-2

55' e 70' Inglese (S), 46' Sorrentino (C), 58' Ferrari (S), 64' Macchi (C)

Trapani-Giugliano 1-1

1' Ciuferri (T), 2' Nepi (G)

Sorrento-Monopoli 0-0

Team Altamura-Potenza 2-2

10' Petrungaro (P), 34' Felippe (P), 78' Grande (TA), 90'+2' Simone (TA)

Audace Cerignola-Cosenza 1-2

35' Emmausso (AC), 45'+5' Kouan (C), 64' Florenzi (C)

Classifica - Salernitana 19, Benevento 16, Catania 15, Cosenza 15, Casarano 15, Crotone 14, Monopoli 12, Potenza 12, Casertana 11,, Latina 11, Audace Cerignola 10, Picerno 9, Team Altamura 8, Foggia 7, Sorrento 7, Giugliano 6, Cavese 5, Atalanta U23 5, Trapani 5, Siracusa 3

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti