Bergomi: "Difesa Inter più alta di 5 metri, sapete quanti sono?". Del Piero: "Con Akanji poi..."

L'Inter sta cambiando e questo è merito di Cristian Chivu. Archiviati i due passi falsi con Udinese e Juventus, infatti, i nerazzurri hanno messo a segno una striscia di cinque vittorie di fila (Champions League inclusa) e prendendo dei dati della precedente gestione Inzaghi si notano dei progressi e dei mutamenti nella squadra: più verticale e più intensa, con l'86% nel recupero alto. A proposito di questo Giuseppe Bergomi, ex bandiera del club e commentatore tecnico, ha analizzato il caso dagli studi di Sky Sport.

"L'Inter sta bene fisicamente e quando sta bene è bellissima da vedere", ha riconosciuto lo 'Zio'. "E il lavoro dell'allenatore (Chivu, ndr) si vede sulla linea difensiva. È più alta di 5 metri. Sapete quanti sono 5 metri per la linea difensiva? E gli attaccanti pressavano tantissimo". Alex Del Piero, eterno capitano della Juventus, si è accodato: "Il cambio allenatore ti dà subito delle motivazioni diverse, anche se hai 30 anni e hai vinto tutto. In un sistema collaudato, con dei ricambi e in un gruppo forte. Han preso Akanji e altra gente forte...".

Infine Paolo Di Canio, ex attaccante di Milan e Juventus ora opinionista, ha dato il suo parere: "L'Inter ha fatto buone stagioni con Inzaghi, non eccezionali come dicono. A me non piace celebrare i percorsi, io celebro le vittorie. Non parlo ovviamente della Champions, ma doveva vincere più campionati l'Inter. Ora è più sfrontata".