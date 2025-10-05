Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Modena-Virtus Entella 2-0, le pagelle: Gliozzi glaciale dal dischetto. Mendes decisivo dalla panchina

© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 21:54Serie B
di Samuele Fontanelli

Risultato finale: Modena-Virtus Entella 2-0

MODENA
Chichizola 6 - Poco impegnato, risponde presente sui pochi tiri in porta della Virtus Entella.

Tonoli 6 - Forse il più impreciso dei tre centrali di Sottil. Rischia qualcosina dalla sua parte ad inizio gara ma nel complesso fa buona guardia.

Adorni 6,5 - Fa valere la sua esperienza su Debenedetti e lo limita per tutto il match.

Nieling 6,5 - Uno dei migliori dei suoi. Preciso e attento nelle chiusure, si fa notare anche per qualche lancio di buona fattura.

Zampano 6,5 - Seppur commettendo qualche errore tecnico è una costante spina nel fianco per Di Mario sulla corsia destra. L'azione più pericolosa del primo tempo arriva da una sua iniziativa sulla fascia. Nel finale di gara sfiora anche il gol con un tiro da fuori deviato in corner da Colombi.

Santoro 6,5 - Ha il merito di procurarsi il rigore che sblocca il match. È furbo, dopo un controllo sbagliato, a prendere il tempo a Mezzoni e toccare il pallone prima del giocatore biancoceleste. Dal 89' Magnino 6,5 - Entra e fa subito assist spizzando di testa il pallone che Mendes insacca sul secondo palo.

Gerli 6 - È il metronomo della formazione di Sottil e lo fa vedere. Le azioni dei canarini partono sempre da lui che spesso arretra per ricevere dai tre centrali. Unica pecca della sua gara non riesce quasi mai ad essere verticale.

Pyythia 6 - Inizia in modo timido ma poi con l'andare del match prende fiducia e gioca una buona gara. È reattivo sulle seconde palle e mette sostanza in mediana. Dal 62' Sersanti 6,5 - Entra bene, con dinamismo. Gioca in verticale e lancia un paio di ottimi contropiedi nel finale.

Zanimacchia 6 - Non riesce ad essere decisivo ma fa una buona gara. È preciso negli appoggi e mette anche qualche buon pallone in area di rigore. Dal 73' Cotali 6 - Entra con il giusto atteggiamento. Alimenta la gestione della gara degli emiliani nel finale.

Di Mariano 5,5 - Primo tempo opaco, non si vede quasi mai in avanti. Meglio nella ripresa, quando arriva anche al tiro poco prima di essere sostituito da Sottil. Dal 62' Mendes 7 - Alla prima occasione non riesce ad essere decisivo. Alla seconda di testa non perdona e chiude il match mandando il Modena in vetta solitaria alla classifica.

Gliozzi 7 - Si conferma glaciale dagli undici metri. In una partita complicata, sia per lui che per il Modena, trova il gol che sblocca il match. Dal 73' Defrel 5,5 - Si nota poco in avanti da quando entra.

Andrea Sottil 6,5 - Nel primo tempo la sua squadra non riesce a trovare spazi e ritmo per fare male alla Virtus Entella. Nella ripresa l'atteggiamento è quello giusto e il vantaggio è meritato. Azzeccatissimi i cambi, soprattutto quelli di Sersanti e Mendes. Modena da solo in testa alla classifica di Serie B.

VIRTUS ENTELLA
Colombi 6 - Incolpevole sui due gol del Modena. Nella ripresa compie anche qualche buona parata come sui tiri da fuori di Di Mariano e Zampano.

Parodi 6 - Soprattutto nel primo tempo gioca una gara attenta e precisa. Dalla sua parte Di Mariano non riesce quasi mai a rendersi pericoloso. Peggiora come tutta la squadra nella ripresa. Dal 82' Russo s.v.

Tiritiello 6 - A livello difensivo non commette grossi errori. Ad inizio ripresa compie anche un ottimo intervento togliendo il pallone dalla disponibilità di Gliozzi. Nel finale prova anche a farsi vedere in avanti senza grandi risultati.

Marconi 5,5 - La maggior parte delle occasioni del Modena arrivano dalla sua parte. Dà una mano nelle chiusure a Di Mario ma sulla sinistra la Virtus Entella va maggiormente in difficoltà.

Mezzoni 5 - Ingenuo nel commettere il fallo da rigore su Santoro. Si fa anticipare dal numero 8 del Modena e prendendo solo la gamba.

Dalla Vecchia 5,5 - Meglio nel primo tempo, apprezzabile un suo recupero su Di Mariano, che nella ripresa quando soffre la maggior pressione dei centrocampisti di Sottil. Dal 81' Del Lungo s.v.

Benali 6 - È l'uomo di maggior talento ed esperienza nel centrocampo di Chiappella e lo dimostra. Fa una buona gara anche se nel finale è stanco e perde un po' di lucidità.

Di Mario 5,5 - Bene in proiezione offensiva. Nel primo tempo arriva a mettere in area un paio di palloni interessanti e nella ripresa è lui a calciare il primo tiro nello specchio della Virtus Entella. Male però in ripiegamento. Soffre la spinta di Zampano. Dal 89' Boccadamo s.v.

Bariti 5 - Nel primo tempo si nota solo per un tentativo di contropiede. Commette tanti errori tecnici senza incidere. Dal 73' Fumagalli 5,5 - Si posiziona là davanti ma non gli arriva praticamente nessuna palla giocabile. Entra in campo in una situazione complicata.

Franzoni 5 - Per lui vale lo stesso discorso di Bariti. I due trequartisti di Chiappella non riescono praticamente mai a puntare l'avversario e ad incidere.

Debenedetti 5,5 - Nel primo tempo lotta contro e fa a sportellate con Adorni provando a rendersi pericoloso. Nella ripresa svanisce con l'abbassamento del baricentro della sua squadra. Dal 90' Ankeye s.v.

Andrea Chiappella 5,5 - La Virtus Entella parte bene e nel corso del primo tempo se la gioca alla pari contro una squadra costruita per provare a centrare la promozione in Serie A. Nella ripresa però viene fuori la maggior qualità e la maggior esperienza degli emiliani. Poco incisivi i cambi.

Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Il Milan la butta via. Leao sbaglia due gol, Pulisic il rigore. La Juve non vince più: David e Openda flop, deve giocare Vlahovic. Mentalità sbagliata.
