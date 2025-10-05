Serie B, ecco finalmente il primo successo della Sampdoria: Pescara ribaltato 4-1
Arriva finalmente alla settima giornata la prima vittoria stagionale della Sampdoria. Un successo insperato, visto anche come si era messa la partita, con il Pescara che aveva chiuso il primo tempo in vantaggio grazie a un gol di Olivieri. In avvio di ripresa l’episodio che cambia la gara, con il calcio di rigore trasformato da Coda. Da lì la Sampdoria prende in mano la sfida.
Al 63’ arriva il 2-1 di Pafundi, poi tre minuti più tardi segna Depaoli. In pieno recupero ecco il colpo del poker firmato da Ioannou. Con questo risultato i blucerchiati muovono finalmente la classifica agganciando proprio il Delfino a quota cinque.
Di seguito, il programma del turno:
SERIE B, 7ª GIORNATA
Domenica 5 ottobre
Ore 19:30 - Virtus Entella-Modena
Già giocate
Avellino-Mantova 0-0
Bari-Padova 2-1
50' Bortolussi (P), 72' [rig.] Moncini (B), 85' Cerri (B)
Monza-Catanzaro 2-1
5' Cissè (C), 38' Alvarez (M), 66' Birindelli (M)
Venezia-Frosinone 3-0
3' Compagnon, 16' Yeboah, 53' Casas
Spezia-Palermo 1-2
41' Pohjanpalo, 58' Pierozzi (P), 89' [aut.] Giovane (P)
Cesena-Reggiana 1-2
15' Ciervo (C), 19' Tavsan (R), 24' Portanova (R)
Carrarese-Juve Stabia 3-0
10' [rig.] Schiavi, 77' Hasa, 87' Zanon
Sudtirol-Empoli 1-2
42' Pecorino (S), 60' Shpendi (E), 90'+7 Nasti (E)
Sampdoria-Pescara 4-1
44' Oliveri (P), 55’ rig. Coda (S), 63’ Pafundi (S), 66’ Depaoli (S), 91’ Ioannou (S)
CLASSIFICA
Palermo 15
Modena 14*
Frosinone 14
Venezia 12
Avellino 12
Cesena 11
Monza 11
Carrarese 10
Juve Stabia 10
Empoli 9
Sudtirol 9
Padova 8
Reggiana 6
Catanzaro 6
Virtus Entella 6*
Bari 6
Pescara 5
Sampdoria 5
Mantova 4
Spezia 3
* una gara in meno
