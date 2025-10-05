Modena, Sottil: "Vittoria meritata. Ora un po' di riposo che ne abbiamo bisogno"

Il tecnico del Modena Andrea Sottil si è espresso così ai microfoni ufficiali del club emiliano al termine della sfida contro la Virtus Entella: "E’ un’altra bellissima prestazione, complimenti ai ragazzi che hanno saputo interpretare bene la gara contro un ottimo avversario. Oggi il Modena ha meritato la vittoria creando tanto e subendo poco, era la terza partita in una settimana, la forza di questo gruppo è sentirsi tutti coinvolti. Ci godiamo questo risultato e ora riposiamo un po’ perchè ne abbiamo bisogno“.

Nella ripresa il Modena ha avuto più voglia di trovare il gol del vantaggio

"Mi aspettavo questa gara. Siamo stati bravi a prendere le contromisure perché loro hanno giocato in maniera diversa a come avevamo preparato la gara. Nel primo tempo siamo arrivati tante volte ma dovevamo essere più precisi nell'ultimo passaggio. Nella ripresa la squadra è stata tambureggiante, complimenti a chi è entrato perché ha cambiato il ritmo. L'Entella poi non è più uscita".