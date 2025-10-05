Carrarese, Calabro: "Partita dura al netto del risultato. Tre punti pesanti"

Prima vittoria interna per la Carrarese. I toscani hanno infatti battuto la Juve Stabia con un netto 3-0 trovando i tre punti per la prima volta dopo la prima giornata sul campo dello Spezia. I padroni di casa hanno subito sbloccato il match grazie al rigore trasformato da Schiavi per un fallo di mano di Bellich. Dopo aver contenuto la reazione degli avversari, con gli spazi più aperti, gli uomini di Calabro hanno poi trovato due reti che hanno definitivamente chiuso l'incontro con Hasa, alla prima segnatura in carriera in Serie B e Zanon. Una vittoria importante che porta i giallazzurri a dieci punti in classifica, alla pari proprio della Juve Stabia. Nel postpartita il tecnico Antonio Calabro è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sfida. Di seguito le sue parole:

«Sono molto soddisfatto, perché nonostante il risultato largo la partita è stata dura, complicata. Abbiamo fatto di tutto per indirizzarla nel modo giusto e il merito è di chi è partito dall’inizio ma anche di chi è entrato dopo. Non è semplice giocare in queste circostanze, senza i nostri tifosi in curva. Dalla panchina ho chiesto a tutti di tenere sempre vivo lo spirito e ci siamo riusciti. Questi tre punti hanno un valore enorme: la Juve Stabia non aveva mai perso finora e aveva già fatto risultato in campi importanti. Batterla in questo modo ci deve inorgoglire. È stata la terza partita in una settimana e ho dovuto pensare alla miglior formazione iniziale e a quella per l’ultima mezz’ora. Abbiamo cambiato sistema di gioco più volte, era tutto calcolato. Siamo stati bravi nelle ripartenze, sapevamo che poteva essere la chiave. Servivano questi tre punti anche per allontanarci dalla zona playout e per lavorare con entusiasmo durante la sosta. Quando non vinci in casa rischi che subentri un fattore psicologico, invece oggi abbiamo dato una risposta forte. È stata la vittoria del gruppo: chi è entrato dalla panchina ha dato tanto quanto chi ha iniziato. Hasa? Dopo i playoff di Serie C contro di noi non aveva più giocato, ha avuto qualche problemino, ma si è inserito subito. È un giocatore che ci permette di giocare con tante soluzioni, un elemento preziosissimo. Zanon? Bellissimo il gesto tecnico, ma il 50% è merito del cuore. Oliana? È l’emblema della nostra squadra: affidabile, incarna lo spirito della Carrarese. Mi è piaciuto anche l’ingresso di Torregrossa, e non dimentico Belloni, e tutti gli altri che non cito ma che in settimana si allenano sempre con grande intensità e quando giocano danno qualità. In questa sosta non faremo amichevoli, ci alleneremo fino a sabato mattina e poi riprenderemo martedì. È il momento di capitalizzare questo entusiasmo e continuare a crescere»

Fonte: Voceapuana.com