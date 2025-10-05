Fiorentina in crisi di risultati, per la dirigenza la posizione di Pioli non è in discussione

C'è grande preoccupazione attorno al destino della Fiorentina, considerando che con appena 3 punti raccolti nelle prime 6 giornate di questa Serie A, la squadra di Pioli veleggia pericolosamente ai margini della zona retrocessione, e potrebbe persino ritrovarcisi coinvolta a pieno titolo se dovessero maturare i risultati sbagliati nelle partite che coinvolgono le squadre vicine. A rendere tutto più difficoltoso, un calendario che nelle prossime tre proporrà poi incontri assolutamente complicati come quelli di San Siro contro Milan e Inter, oltre al Bologna in casa.

Adesso arriva la sosta e per Stefano Pioli ci sarà tempo di apportare dei correttivi alla situazione. Sì, perché nonostante la pessima partenza del suo ciclo 2.0 da allenatore della Fiorentina, secondo quanto appreso da TMW la posizione del tecnico parmense non è affatto messa in discussione dalla società toscana, che si fida delle qualità e dell'esperienza accumulata dallo stesso Pioli, avendo individuato in lui l'uomo giusto per risollevare le sorti della barca viola.

Nel post-partita di Fiorentina-Roma 1-2, comunque, Pioli si è detto tranquillo sul proprio futuro. Ha dichiarato il tecnico viola, a DAZN: "Non è il mio futuro il problema. Dobbiamo solo trovare i risultati. Siamo tutti uniti per lavorare nel migliore dei modi. Ci aspetta un calendario difficile, ma abbiamo la forza e le qualità per superare queste prove".