Atalanta U23, Bocchetti soddisfatto: “Prestazione di livello, questa è la strada giusta”

Dopo quattro sconfitte consecutive, l’Atalanta U23 ritrova fiducia con un pareggio contro il Foggia. Al termine del match, il tecnico Salvatore Bocchetti ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni di TuttoAtalanta:

“Peccato, perché abbiamo fatto una grandissima partita. I ragazzi hanno dato tutto, dominando per lunghi tratti. Abbiamo costruito molto, creando tante occasioni, ma ci è mancato l’ultimo guizzo. In questo periodo gira così, ma dobbiamo continuare a lavorare con la stessa determinazione e fiducia nel percorso che stiamo facendo”.

Il pari assume un peso importante anche sul piano mentale, come sottolinea l’allenatore: “Venivamo da un momento complicato, con quattro ko di fila, e non era semplice reagire. Invece i ragazzi hanno mostrato orgoglio, compattezza e spirito di sacrificio. Mi dispiace per loro, perché avrebbero meritato di festeggiare i tre punti, ma la prestazione resta di altissimo livello”.

Bocchetti guarda dunque al futuro con ottimismo: “Testa alta e avanti, perché questa è la strada giusta”.