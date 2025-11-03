Lazio, Cataldi: "Possiamo crescere ancora tanto, davanti ci sta mancando qualcosa"
"Veniamo da un buon periodo soprattutto a livello difensivo, davanti ci sta mancando qualcosa. La squadra può ancora crescere molto, oggi dobbiamo fare un passo in avanti." Così, ai microfoni di Sky, Danilo Cataldi ha presentato la sfida di stasera al Cagliari: "Rispetto a Pisa dobbiamo muovere palla in maniera più veloce, a partire da noi, da dietro. Poi dobbiamo puntare a giocarci l'uno contro uno e andare in profondità, oggi cercheremo di fare un altro tipo di partita".
