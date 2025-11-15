Colombo si è sbloccato. Il Secolo XIX: "Il gol è una magia che fa rinascere"

Nella prima pagina de Il Secolo XIX, viene dato ampio spazio come al solito alle due squadre di Genova. Per quanto riguarda il Genoa, il titolo è su un suo attaccante che nell'ultimo weekend di campionato si è finalmente sbloccato. Ecco il titolo: "Colombo: il gol è una magia che fa rinascere".

Si parla anche della Sampdoria, che sta vivendo una stagione ancora peggiore di quella precedente occupando attualmente l'ultimo posto della classifica di Serie B. Il titolo in questo caso è sulle parole del ds Andrea Mancini: "Hanno ragione a contestarci".