Colombo si è sbloccato. Il Secolo XIX: "Il gol è una magia che fa rinascere"
TUTTO mercato WEB
Nella prima pagina de Il Secolo XIX, viene dato ampio spazio come al solito alle due squadre di Genova. Per quanto riguarda il Genoa, il titolo è su un suo attaccante che nell'ultimo weekend di campionato si è finalmente sbloccato. Ecco il titolo: "Colombo: il gol è una magia che fa rinascere".
Si parla anche della Sampdoria, che sta vivendo una stagione ancora peggiore di quella precedente occupando attualmente l'ultimo posto della classifica di Serie B. Il titolo in questo caso è sulle parole del ds Andrea Mancini: "Hanno ragione a contestarci".
Altre notizie Rassegna stampa
Atalanta, Percassi e l'ora delle scelte più difficili. Corriere di Bergamo: "Gasp parlava di mercato"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus si complica il rinnovo di Yildiz. Real Madrid, Chelsea e Arsenal alla finestra. E spunta l’ipotesi Maignan. Inter, per la difesa avanza Gila ma piace anche Ordoñez del Bruges
Le più lette
1 Juventus si complica il rinnovo di Yildiz. Real Madrid, Chelsea e Arsenal alla finestra. E spunta l’ipotesi Maignan. Inter, per la difesa avanza Gila ma piace anche Ordoñez del Bruges
4 La Russa replica a Gattuso: "I tifosi hanno il diritto di fischiare". Poi striglia gli arbitri per l'Inter
Primo piano
La Russa replica a Gattuso: "I tifosi hanno il diritto di fischiare". Poi striglia gli arbitri per l'Inter
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile