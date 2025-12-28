Serie B, la classifica marcatori: Pohjanpalo trascina il Palermo e mantiene la vetta in solitaria

Con la giornata di ieri, sabato 27 dicembre, è andata definitivamente in archivio la 18ª giornata del campionato di Serie B, la penultima del girone di andata, che ha anticipato la sosta invernale, soprattutto, ha dato una nuova linea a quella che è la la classifica marcatori plasmata fino a questo momento, e che vede l'attaccante del Palermo Joel Pohjanpalo mantenere la vetta in solitaria dopo il gol che ha deciso la partita di ieri. Notevole la distanza dalla seconda posizione, dove c'è ancora Ettore Gliozzi del Modena.

Di seguito, il preciso punto della situazione, per la quale ricordiamo che il numero tra parentesi indica i rigori calciati

12 gol: Pohjanpalo (2; Palermo)

9 gol: Gliozzi (6; Modena)

8 gol: Coda (2; Sampdoria)

7 gol: Adorante (3; Venezia)

6 gol: Biasci (Avellino), Bortolussi (3; Padova), Cissè (Catanzaro), Ghedjemis (Frosinone), Koutsoupias (Frosinone), Schiavi (3; Carrrarese), C. Shpendi (3; Cesena), S. Shpendi (1; Empoli), Tiritiello (Virtus Entella)