Serie B, Palermo travolgente: 5-0 alla Carrarese, Pohjanpalo ne fa tre
Largo successo per il Palermo che oggi al Barbera ha travolto per 4-0 la Virtus Entella. Partita chiusa giù nel primo tempo grazie ai gol di Segre e Palumbo, mentre nella ripresa si scatena Pohjanpalo: tripletta per il finlandese, con un gol su calcio di rigore. Con questo risultato i rosanero volano a 23 punti, in piena corsa per la zona playoff. Di seguito il recap della giornata fin qui e la classifica aggiornata:
SERIE B, 14ª GIORNATA
Venerdì 28 Novembre 2025
Cesena-Modena 1-0
43' Blesa
Sabato 29 Novembre 2025
Empoli - Bari 5-0
45+2' Guarino, 52' Shpendi, 66' Yepes, 89' Pellegri, 90+1' Ceesay
Pescara - Padova 0-1
57' Faedo
Reggiana - Frosinone 0-1
56' Koutsoupias
SudTirol - Avellino 0-1
10' Biasci
Venezia - Mantova 3-0
36' Hainaut, 57' e 61' Adorante
Catanzaro - Virtus Entella 3-2
14’ rig Franzoni (VE), 28’ Cassandro (C), 33’ Bariti (VE), 44’ rig. Pontisso (C), 57’ Iemmello (C)
Palermo - Carrarese 5-0
24’ Segre, 44’ Palumbo, 48’, 82’ rig. e 88’ Pohjanpalo
Domenica 30 Novembre 2025
Ore 15.00 Juve Stabia - Monza
Ore 17.15 Spezia - Sampdoria
CLASSIFICA
Monza 29 (13)
Frosinone 28 (14)
Modena 26 (14)
Cesena 26 (14)
Venezia 25 (14)
Palermo 23 (14)
Empoli 20 (14)
Avellino 19 (14)
Catanzaro 16 (14)
Reggiana 17 (14)
Juve Stabia 17 (12)
Padova 17 (14)
Carrarese 16 (14)
Entella 15 (14)
Mantova 14 (14)
Südtirol 13 (14)
Bari 13 (13)
Sampdoria 10 (13)
Pescara 9 (14)
Spezia 8 (13)