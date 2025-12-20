TMW Galatasaray, non è escluso un addio di Icardi: Como e Neom piste fredde per ora

Mauro Icardi può dire addio al Galatasaray durante il mercato di gennaio. Dopo tre anni, di cui metà in prestito dal Paris Saint Germain e due e mezzo come acquisto a titolo definitivo - anche sorprendentemente - l'argentino può salutare e cambiare aria. Non è detto che succeda già a gennaio, soprattutto per lo stipendio che attualmente percepisce e che supera i 10 milioni di euro. Dunque la sensazione è che ci possa essere un'apertura, ma che dovrebbe essere comunque condivisa con la società di Istanbul che, nel frattempo, ha messo sotto contratto un Osimhen che rappresenta il titolare della formazione turca.

Difficili, però, che finisca in una società già accostata a Icardi. Per ora il Como non ha fatto passi avanti in questo senso, ma non è da escludere che possa farlo nelle prossime settimane. Sarebbe una questione di opportunità e di scenari, ma sarebbe comunque un affare decisamente costoso in una zona del campo dove c'era già stato un investimento pesante (Morata) che non sta pagando fino in fondo.

Il NEOM invece aveva chiesto informazioni, sondando il terreno, ma senza affondare con decisione. Impossibile un trasferimento al Torino - perché Icardi vorrebbe un club da top, che giochi almeno l'Europa - ma una decisione non è ancora stata presa.