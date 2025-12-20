Roma, bisogna sfatare il tabù Stadium: solo una vittoria in quasi 14 anni. Ma Gasp sa come battere la Juve

Questa sera alle 20:45, la Roma sarà ospite della Juventus all’Allianz Stadium per la 16ª giornata di Serie A. Una sfida che va ben oltre i tre punti in palio: Juventus-Roma è da sempre una delle partite più emblematiche del calcio italiano e, in questa fase della stagione, può trasformarsi in un autentico spartiacque per entrambe. I bianconeri cercano continuità per restare agganciati al treno delle prime, mentre i giallorossi vogliono dare seguito ai successi contro Celtic e Como, con l’obiettivo di sfruttare gli impegni di Supercoppa delle prime tre della classe e agganciare l’Inter in vetta alla classifica.

Per la Roma, però, la gara di Torino porta con sé anche un peso storico non indifferente: il tabù dell’Allianz Stadium. Da quando la Juventus ha inaugurato il nuovo impianto, la trasferta in Piemonte si è rivelata un vero incubo per i capitolini. I numeri parlano chiaro: una sola vittoria in quasi 14 anni, in 16 partite complessive, con appena due pareggi e ben 13 sconfitte. Il bilancio delle reti è altrettanto impietoso: 30 gol subiti e soltanto 8 realizzati. L’unico successo giallorosso risale al 1° agosto 2020, in uno Stadium deserto per l’emergenza Covid-19, quando la Roma riuscì a battere in rimonta la Juventus in una gara inutile ai fini della classifica.

Rispetto al passato, però, questa Roma può contare su un arma in più: Gian Piero Gasperini. Il tecnico di Grugliasco conosce bene le insidie dello Stadium, ma soprattutto sa come espugnarlo. Neanche un anno fa, alla guida dell’Atalanta, inflisse una pesantissima lezione alla Juventus di Thiago Motta, travolta 0-4 a Torino. Un risultato che non fu un episodio isolato: negli ultimi sette incontri disputati in casa bianconera, Gasperini è rimasto imbattuto.

Serviranno personalità, concentrazione e coraggio, ma soprattutto l’esperienza del suo allenatore, per provare a riscrivere una storia che finora è stata quasi sempre a senso unico e mandare un segnale forte al campionato.