Serie B, sarà il big match fra Monza e Palermo a essere trasmesso in chiaro su DAZN

Lo scontro al vertice, fra seconda e quarta del campionato, ha un sapore di Serie A visto il recente passato delle due compagini

"Sarà il big match dell'U-Power Stadium, la partita di Serie BKT trasmessa gratuitamente da Dazn".

Inizia così la nota con cui la Lega B ha comunicato quale partita della trentesima giornata di Serie B sarà trasmessa in 'chiaro' dall'emittente televisiva: "Monza-Palermo, scontro valido per la parte alta della classifica, è in programma sabato 14 marzo alle 17.15 e sarà accessibile gratuitamente a tifosi e appassionati, senza necessità di registrazione. Anche i tifosi che non sono ancora abbonati a Dazn potranno facilmente seguire la partita in modalità gratuita: basterà andare su dazn.com/home e cliccare sulla partita, senza bisogno della registrazione".

Una sfida dal sapore di Serie A fra due squadre che attualmente occupano la seconda, i brianzoli, e la quarta, i rosanero, piazza della classifica del campionato cadetto e che hanno scritto pagine importanti nel massimo campionato italiano in anni recenti.