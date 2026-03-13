Ivan Zazzaroni: "Milan, difficile che arrivi Kean, dente avvelenato di Paratici verso i rossoneri"

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il direttore de Il Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni. Ed ha parlato

Rinnovo di un anno Spalletti-Juve, ci crede?

"Lui è uno così. Non si sa se ci sarà neanche Comolli, quindi conviene fare così".

Milan, punterebbe su Kean o Leao il prossimo anno?

"Credo sia molto complicato che Kean vada al Milan. Ha una clausola di oltre 60 mln, non credo ci sarà sconto, visto che Paratici è stato preso in giro dal Milan, era il prescelto e poi non si è fatto nulla. Furlani? Credo che a breve uscirà di scena".

Ha fatto il massimo il Milan finora?

"Ha fatto 60 punti, quello che aveva lo scorso anno il Napoli. Il tutto con un mercato non fatto benissimo, per me sta facendo un campionato eccezionale".

Come vede Fabregas?

"Non è andato all'Inter perché sapeva che avrebbe dovuto cambiare tanto. I ragazzi lì danno palloni di qualità, sono molto bravi tecnicamente. Non so se il suo obiettivo sia l'Europa col Como. Sicuramente vorrà misurarsi con un grande club, vedremo".

Lazio, che futuro è?

"Senza Zaccagni, Romagnoli e Gila che futuro sarà? Non capisco dove voglia arrivare Lotito. C'è un solo modo per riavvicinare i tifosi, prendere i giocatori. Di sicuro si riduce la frattura. Se facesse una Lazio convincente, piano piano. Ma non è in grado e per questo il tifoso rimane diffidente, perché non vede nulla davanti. I giocatori sono preoccupati per il futuro della Lazio, alcuni giocatori vogliono andarsene. Ho visto Lazio fantastiche, oggi c'è una Lazio che non ti dà alcuna certezza. Il vuoto allo stadio? La risposta più civile che i tifosi possano fare. Non capisco il ritorno col Milan".

Nazionale, si va verso il playoff Mondiale:

"Se non andiamo al Mondiale deve saltare tutto. ma chi arriva dopo? Ci vorrebbe uno come Baggio, sentivo dire, ma lui ha voglia di lavorare e reggere le pressioni politiche? Non credo. Spero tirino fuori dal cilindro un manager all'altezza. Ma mi auguro che si vada al Mondiale".