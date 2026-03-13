Napoli-Lecce, i convocati di Di Francesco: c'è Gallo. Assenti Gaspar, Berisha e Camarda

Alla vigilia della sfida contro il Napoli, il tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha diramato la lista dei convocati. Ancora assenti Camarda, Berisha e Gaspar, mentre Antonino Gallo ha risolto il fastidio muscolare e sarà a disposizione dell'allenatore dei salentino per la gara di domani alle 18 al Diego Armando Maradona.

L'elenco completo.

Portieri: Falcone, Fruchtl, Samooja.

Difensori: Gallo, Jean, Ndaba, Perez, Siebert, Tiago Gabriel, Veiga.

Centrocampisti: Coulibaly, Fofana, Gandelman, Helgason, Marchwinski, Ngom, Ramadani, Sala.

Attaccanti: Banda, Cheddira, Ndri, Pierotti, Sottil, Stulic.