Venezia-Padova senza ospiti. I tifosi di casa: "Vietare unica soluzione di chi rende triste il calcio"

I tifosi del Venezia hanno deciso di manifestare il proprio disappunto per la decisione dell'Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive di vietare la trasferta ai tifosi del Padova in occasione del derby che si giocherà al Penzo nella giornata di martedì. Un provvedimento molto contestato anche dai biancoscudati che hanno annunciato che si recheranno comunque a Venezia dandosi appuntamento in un parcheggio già teatro di iniziative simili.

Questo il comunicato dei tifosi del Venezia:

"Martedi 17 in occasione della partita con il Padova ci asterremo dal tifo per i primi 20 minuti, come fatto già in situazioni analoghe, per contestare gli assurdi divieti che tolgono il senso ad una partita che senza i nostri rivali non possiamo definire derby. Ormai vietare è diventata l'unica soluzione da parte di chi con la sua incapacità sta rendendo triste lo spettacolo degli spalti. la nostra risposta sarà un silenzio iniziale con il quale invitiamo tutti a meditare su come avrebbe potuto essere lo spettacolo di un derby senza limitazioni.

Chiediamo, quindi, a tutto lo stadio di seguirci in questa protesta evitando cori e colori per i primi venti minuti.

Nella stessa giornata inizieremo la raccolta firme per la petizione nazionale che verrà presentata al senato per “un calcio giusto e popolare". O punti della petizione sono i seguenti:

• Campionati meritocratici senza squadre b

• Tutela delle trasferte e dei tifosi ospiti

• Prezzi popolari per i settori popolari

• Orari e calendari rispettosi dei lavoratori

• Stadi a misura di tifoso

•Sstop a misure ingiuste e sproporzionate

• No alle multiproprietà".