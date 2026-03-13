Luciano Spalletti a tutti i costi: la Juventus spinge per il rinnovo

La Juventus, ieri, ha proseguito la preparazione in vista della sfida contro l’Udinese. Per questo match, Spalletti ritroverà Dusan Vlahovic che va verso la convocazione. Il numero 9 bianconero riassaporerà la brezza di una partita ufficiale dopo aver saltato 22 match tra campionato, Coppa Italia e Champions League. Vlahovic partirà dalla panchina con la speranza di giocare qualche minuto nel finale. Oggi, per la Juventus sarà vigilia della sfida contro l’Udinese, ma non parlerà Luciano Spalletti che sarà sostituito da Francisco Conceicao. L’appuntamento tra il portoghese e i media è fissato per le 14.

Si tratta per il rinnovo di Spalletti.

La Juventus vuole tenersi stretta Luciano Spalletti e da diverse settimane, la società lavora per blindare il tecnico di Certaldo. Il club bianconero si è espresso più volte anche per bocca dei suoi dirigenti nel voler ripartire dall’allenatore ex Napoli. La Juventus e Spalletti hanno già avuto modo di parlare e adesso le parti stanno cercando di definire i dettagli. C’è una squadra da dover costituire per la stagione 2026/2027 e questa volta la Juventus vuole cominciare a programmare per tempo il suo futuro. Per questo trovare un accordo con Spalletti rappresenta uno snodo fondamentale per il club bianconero. In questi giorni, la Juventus e il tecnico di Certaldo stanno cercando di trovare la quadra dal punto di vista contrattuale sulla durata e le cifre. Le opzioni al vaglio sono quelle di un annuale a 7 milioni o di un biennale a 5 milioni a stagione. Adesso si aspetta di capire quale strada verrà imboccata dalle parti, ma la volontà reciproca sembra chiara, ovvero proseguire insieme.

La Juventus cercherà un nuovo portiere.

Questa stagione ha messo in luce un problema piuttosto grande per la Juventus. Infatti, i bianconeri hanno capito che il prossimo anno servirà un restyling nel reparto portieri. Michele Di Gregorio, arrivato nell’estate 2024 per fare il titolare, non ha dato le risposte sperate. In questa stagione gli errori dell’ex Monza sono stati parecchi, tanto da costargli il posto visto che nelle ultime tre partite ha giocato sempre Perin. Adesso contro l’Udinese potrebbe toccare ancora al numero 1 bianconero, anche se una decisione finale Spalletti la prenderà solo sabato a poche ore dalla gara contro l’Udinese. Nella prossima stagione, però, servirà un portiere titolare di livello assoluto. Per questo motivo, la Juventus sta già scandagliando il mercato anche se al momento non c’è un nome favorito. Servirà un profilo esperto in grado di fare parate decisive e portare una quota di punti importante, così come facevano Buffon e Szczesny. Tant’è che in molti sostengono che con un portiere che fa la differenza anche in questa stagione la Juve avrebbe potuto avere più punti.