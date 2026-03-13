Monza-Palermo, botta e risposta tra Bianco e Inzaghi sul mercato di gennaio

Chi ha rafforzato di più la propria squadra nella sessione invernale di calciomercato? È questa, in fondo, la domanda che aleggia nel botta e risposta tra Paolo Bianco e Filippo Inzaghi alla vigilia di Monza-Palermo, big match della 30ª giornata di Serie B.

Ad aprire il gioco delle dichiarazioni è il tecnico brianzolo, che non lesina elogi al collega rosanero: "Inzaghi è stato bravo a farsi prendere i giocatori giusti per quella che è la sua idea di calcio, gli invidio questa capacità". Un riconoscimento esplicito alla capacità di Inzaghi di plasmare la rosa attorno alla propria visione di gioco, costruendo una squadra su misura.

Ma SuperPippo non ci sta a fare la parte del solo virtuoso del mercato, e risponde con ironia: "Parliamo di cose serie", ride. Poi il contrattacco: "Ho gran rispetto del Monza che a gennaio ha preso Cutrone, Hernani e Caso e quindi anche loro sono bravi a prendere i giocatori". Un tris di rinforzi pesanti: esperienza davanti, qualità in mezzo al campo e fantasia sugli esterni.

Il punto, insomma, è che entrambe le società hanno investito con intelligenza a gennaio, rinforzandosi in modo mirato in un momento cruciale della stagione. E i risultati si vedono in classifica: il Monza è secondo con 60 punti, il Palermo lo tallona a 57, in una corsa alla promozione diretta che sabato pomeriggio all'U-Power Stadium potrebbe subire una svolta decisiva.

Chi ha fatto meglio sul mercato lo dirà il campo. Come sempre.