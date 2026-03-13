Manna parla del VAR, Vlahovic rimanda il rientro in campo: le top news delle 18

Parole importanti in casa Napoli, col direttore sportivo Giovanni Manna che ha fatto il punto sull'attualità di casa azzurra toccando anche il tema arbitrale: "Un incontro coi vertici arbitrali e gli operatori penso sia fondamentale, ci sono troppe cose che non sono coerenti, troppe incertezze", ha spiegato Manna. Un incontro già calendarizzato, che andrà in scena il prossimo 23 marzo.

Per la Juventus ha invece preso la parola Francisco Conceiçao, attaccante che ha sostituito per l'occasione Luciano Spalletti: ""Vediamo che giochiamo bene, questo senza dubbio. Ma abbiamo anche tanta potenzialità per fare molto meglio. Abbiamo tanti giocatori di qualità e tutti proviamo a fare quello che ci chiede il mister. Ora ci saranno delle partite da vincere per raggiungere quello che è il nostro obiettivo". A Udine intanto non ci sarà Dusan Vlahovic nonostante il centravanti sembrasse oramai pronto.

Chiusura col Como, in vista del big match contro la Roma: "Sono tre punti importanti, ma non c'è una motivazione di più. Solo una gara importante con la Roma, alla seconda stagione in Serie A e con la certezza giusta. Siamo pronti, organizzati per andare a vincere, sapendo che loro hanno fatto un mercato incredibile. La squadra che ha alzato più il livello con il mercato. Serve la gara perfetta".