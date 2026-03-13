TMW Radio De Paola: "Atalanta, deluso da Palladino. La Roma potrebbe puntare di più all'EL"

Il direttore Paolo De Paola è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Vuole partire dalla Champions?

"Sono deluso da Palladino. Non è un problema di quanti gol presi, non mi è piaciuta la resa incondizionata nella risposta data a Capello. Si è consegnato alla qualità degli altri. Da un allenatore che vuole fare un gioco organizzato non accetto la risposta. Allora cosa dovrebbe dire il Bodo? Il Bodo è la risposta agli squadroni, risponde col gioco organizzato".

Inter-Atalanta e Lazio-Milan, chi rischia di più?

"Me la sento male per l'Atalanta, ho la sensazione che il contaccolpo psicologico possa esserci. Ha preso sei gol, non vedo come possa riprendersi subito. Credo rischi di più il Milan a Roma. Ha vinto il derby, con il gol poi è emerso il solito Allegri. Il Milan non può pensare sempre di portare a casa le partite così".

Juve, David contro l'Udinese o no?

"Per me giocherà Boga come Yildiz al centro".

Como-Roma, partita decisiva per un posto in Champions?

"Nella Roma rientra Wesley ed è importantissimo. Però dico: la Roma ha cinque partite per arrivare in finale di Europa League. Magari non è sbagliato pensare che la Roma si manterrà in linea di galleggiamento in campionato per puntare tutte le chance in Europa. Il campionato della Roma a Como trova una svolta, ma l'impegno in EL può cambiare le valutazioni. Se vinci la coppa, come fai a giudicare negativa la sua stagione?".

Oggi per una big sceglierebbe Fabregas o Gasperini?

"Se avessi una certa disponibilità economica, punterei su Fabregas, perché ha qualcosa in più dal punto di vista internazionale".