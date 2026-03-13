Situazione critica a Siracusa: i tifosi fanno colletta per pagare la trasferta a Latina

La situazione in casa Siracusa, club penalizzato di sei punti per irregolarità nei pagamenti degli stipendi e dei contributi fiscali e rischia ulteriori sanzioni nelle prossime settimane, si fa sempre più critica e neanche le cessioni dei giocatori più importanti per fare cassa a gennaio sembra essere servita a riportare un minimo di stabilità economica per chiudere quantomeno la stagione.

Come riferisce BlogSicilia.it la trasferta a Latina di questo turno di campionato infatti sarebbe stata a rischio senza l’intervento di un comitato spontaneo di tifosi e cittadini che ha scelto di intervenire per sostenere il club di proprietà di Alessandro Ricci che lo aveva acquistato nel 2022 in Eccellenza riportandolo fra i professionisti e riaccendendo l’entusiasmo della piazza. Un entusiasmo che è stato incrinato dagli ultimi mesi con l'estromissione dal campionato evitata a febbraio, anche grazie all'intervento del sindaco, e dal forte ridimensionamento della squadra nel mercato invernale.

Tutto ciò però non ha spento l'amore dei tifosi per la squadra della propria città: il 6 marzo una quarantina di persone — imprenditori, professionisti e semplici appassionati — si sono ritrovate in una stanza e hanno dato vita a "Uniti per il Siracusa". Hanno aperto un conto, avviato una raccolta fondi e iniziato a contribuire con versamenti volontari. Con quella colletta sono stati comprati perfino beni essenziali per la squadra: dal detersivo per gli spogliatoi fino al viaggio aereo per la trasferta di Latina.