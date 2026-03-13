TMW Atalanta, c'è il rischio asta per Ederson: dopo l'Atletico Madrid ecco il Manchester United

Ederson continua a circolare con insistenza nei principali tavoli di mercato europei. Nelle ultime settimane si è aggiunta una pretendente di peso alla lista di club interessati al centrocampista brasiliano dell'Atalanta. Perché il Manchester United è costretto a sostituire il brasiliano Casemiro che non rinnoverà il contratto - probabilmente cambierà campionato, forse in Italia? - mettendo nel mirino proprio il nerazzurro.

Come già spiegato nelle scorse settimane non è terreno vergine, perché c'è anche l'Atletico Madrid. I biancorossi avevano già mosso passi concreti durante la sessione invernale di gennaio, presentando un'offerta importante che non ha convinto il club bergamasco, costretto già a cedere Lookman in quellafinestra. La risposta è stata di rimando secco. Appuntamento a giugno, quando le condizioni di mercato saranno diverse e la situazione contrattuale di Ederson sarà ancora più definita

La valutazione scende. Perché nell'estate scorsa, l'Atalanta partiva da una richiesta compresa tra i 60 e i 70 milioni di euro. Una cifra elevata, ma giustificata dalla qualità del giocatore, dalla sua giovane età, dal contratto ancora pluriennale e da un rendimento che lo aveva messo sul taccuino dei più grandi club europei. A distanza di un anno, quella cifra non è più sostenibile. La valutazione parte da almeno 30 milioni di euro: la metà, o anche meno, rispetto a dodici mesi fa.