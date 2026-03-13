Ufficiale Trapani, gradito ritorno in attacco: tesserato Balla. Era stato annunciato da Antonini

“È Bes Balla il regalo che faccio alla squadra. Il mio Bes. Sono certo che darà tutto per il Trapani. È carico a mille e domani torna da noi". Con questo messaggio nei giorni scorsi il presidente del Trapani Valerio Antonini aveva annunciato il ritorno del calciatore che era tesserato per la Vibonese in Serie D .

Con una breve post sui canali social il club siciliano ha annunciato oggi l’arrivo dell’esterno offensivo classe ‘91 che aveva militato con i granata nel 2024/25 contribuendo alla promozione del Trapani in Serie C: “Besmir Balla torna a vestire la maglia granata. Bentornato Bes”.

Il giocatore albanese dunque si è svincolato dal club calabrese e proverà ora a dare una mano al Trapani in questo finale di stagione per conquistare la permanenza fra i professionisti.