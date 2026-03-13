Catanzaro, Aquilani: "Il Padova ha valori tecnici importanti, servirà attenzione massima"

Il Catanzaro è pronto a tornare in campo con un obiettivo chiaro: a Padova, nella gara di domani, bisognerà andare a caccia dell’ottavo risultato utile consecutivo. I giallorossi arrivano alla sfida con grande entusiasmo dopo la straordinaria rimonta sull’Empoli, una vittoria che ha rafforzato la fiducia del gruppo.

Alla vigilia della gara, il tecnico Alberto Aquilani ha sottolineato quanto quel successo sia stato «importante per il percorso della squadra. La rimonta contro l’Empoli – ha spiegato – ha portato in dote tre punti pesanti per il cammino del Catanzaro ma soprattutto ha accresciuto la consapevolezza del gruppo, offrendo allo stesso tempo indicazioni utili su ciò che la squadra può ancora migliorare».

Guardando alla partita contro i veneti, Aquilani ha ribadito che «le difficoltà saranno quelle tipiche di ogni partita di Serie B. Il Catanzaro si troverà di fronte una squadra con valori tecnici e organizzativi importanti e, per questo motivo, sarà necessaria una prestazione molto attenta sotto tutti i punti di vista».

Il calendario continua a essere serrato, con un nuovo ciclo di tre partite in una settimana. «Una situazione ormai ricorrente che – ha detto il tecnico giallorosso – ci fornisce gli stimoli a lavorare con continuità e a mantenere alta l’attenzione del gruppo».

Un altro aspetto che sta caratterizzando le ultime prestazioni è il contributo sempre più decisivo dei cambi. Aquilani lo considera un segnale molto positivo: «Avere giocatori che mi mettono in difficoltà nelle scelte – ha proseguito – significa poter contare su una rosa con molti elementi in buone condizioni e su un livello generale della squadra sempre più competitivo».

Infine, uno sguardo ai tifosi. Anche a Padova saranno oltre mille i sostenitori giallorossi al seguito. Una presenza che il tecnico ha definito incredibile: «Nonostante i chilometri da percorrere, il Catanzaro trova sempre un seguito straordinario in ogni stadio». Numeri importanti e non comuni, che per il mister giallorosso devono rappresentare una spinta ulteriore per la squadra a dare ancora di più in campo.