Pierini in uscita dal Sassuolo: mezza Serie B interessata all'attaccante neroverde

Il futuro di Nicholas Pierini potrebbe essere lontano dal Sassuolo già a gennaio. L’esterno classe ’98, protagonista nella scorsa stagione con 10 gol spesso decisivi da subentrante, sta vivendo un’annata molto diversa: soltanto 6 presenze e 78 minuti complessivi, complice la forte concorrenza nel reparto offensivo. L’esplosione di Volpato, la presenza di Berardi e Laurienté e l’arrivo di Fadera hanno ristretto notevolmente lo spazio per l’ex Cesena e Modena.

Con l’avvicinarsi della finestra invernale, il club neroverde sta valutando la possibilità di un’uscita per garantire al giocatore continuità. La Serie B si è già mossa: diversi club, soprattutto quelli in corsa per la promozione, hanno chiesto informazioni su Pierini e considerano il suo profilo un rinforzo ideale grazie alle qualità mostrate nell’ultimo campionato.

Negli ultimi giorni si era parlato di un presunto accordo già definito con la Sampdoria, ma secondo quanto riportato da SassuoloNews.net la trattativa non esiste. Al momento i blucerchiati non hanno avanzato alcuna proposta concreta, né risultano contatti in chiusura. Resta dunque tutto aperto in vista di gennaio. Pierini guarda a un possibile prestito che gli consenta di tornare protagonista, mentre il Sassuolo valuta la soluzione migliore per non disperdere il valore di un giocatore che, quando impiegato con continuità, ha dimostrato di poter incidere eccome.