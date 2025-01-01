Settimana da sogno per Faedo del Padova: primo gol in Serie B e Laurea Magistrale
Una settimana da sogno quella vissuta dal difensore del Padova Carlo Faedo. Il classe ‘99 infatti nella giornata di oggi ha tagliato un altro prestigioso traguardo – dopo il primo gol in Serie B – conseguendo la laurea magistrale in Ingegneria Chimica e dei Processi presso il prestigioso Ateneo cittadino. Di seguito i complimenti del suo club attraverso i propri canali social:
“Dopo il primo gol in Serie B realizzato a Pescara, arriva un altro importantissimo traguardo per il nostro Carlo Faedo. Il difensore biancoscudato infatti ha conseguito oggi la Laurea Magistrale in Chemical and Process Engineering presso l’Università di Padova con il punteggio di 92/110, portando la tesi di laurea: “𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑑𝑒𝑣𝑒𝑙𝑝𝑜𝑝𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑜𝑓 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝐶𝑂2, 𝑆𝑡𝑒𝑟𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝐹𝐹𝑃2 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑠: 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑦 𝑎𝑛𝑑 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑏𝑖𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑘𝑖𝑛𝑒𝑡𝑖𝑐𝑠”.
Tutto il Calcio Padova si congratula con il Dottor Carlo Faedo per lo straordinario risultato conseguito.