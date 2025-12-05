Padova, ag. Faedo: "Suo percorso dimostra che nelle serie minori ci sono giocatori validi"

“La storia di Carlo è alquanto peculiare visto che fino a 22 anni giocava nei dilettanti ed è approdato alla Virtus Verona direttamente dall’Eccellenza. Dopo due anni e mezzo è andato al Padova, voluto fortemente dal direttore Mirabelli, dove è riuscito a conquistare sul campo la Serie B”. Il procuratore Guido Gallovich ha parlato così ai microfoni di Pianetaserieb.com del centrale difensivo Carlo Faedo che nelle scorsa settimana ha raggiunto due obiettivi prestigiosi: il primo gol in Serie B e la laurea magistrale in ingegneria: “Il suo percorso è un’ulteriore prova che nelle categorie minori ci sono calciatori che, se ne avessero l’opportunità, si distinguerebbero anche a livelli ben più alti”.

“Andreoletti è stato importante nel suo percorso di crescita, oltre a garantirgli continuità infatti – prosegue Gallovich - lo sta mettendo nelle condizioni di valorizzarsi al meglio anche nella fase di spinta e di impostazione della manovra che rappresentano un importante valore aggiunto nel bagaglio calcistico di Carlo”.

Infine spazio anche all’impegno universitario del ragazzo: “Con sacrificio e quotidiana organizzazione. Credo che conciliare studio e calcio, anche svolto a livello professionistico, non sia una questione di tempo, ma di motivazioni. Il fatto che Carlo le abbia sempre mantenute intatte anche con riguardo alla carriera universitaria ne rivela la notevole maturità”.