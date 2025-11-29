Padova, Faedo decisivo a Pescara: "Felicissimo per il gol, i tre punti erano fondamentali"

Il Padova espugna l’Adriatico battendo il Pescara per 1-0 grazie alla zampata di Carlo Faedo, protagonista assoluto del match. Il difensore biancoscudato, autore del gol partita, ha commentato così la vittoria nella conferenza stampa post-gara.

“Sono felicissimo, la corsa verso la panchina ha significato tantissimo. Oggi i tre punti erano fondamentali", ha dichiarato Faedo, visibilmente emozionato per il suo contributo decisivo.

Il giocatore ha spiegato anche la sua propensione a inserirsi in avanti:

“Mi piace sganciarmi e con i nostri terzini riusciamo ad appoggiare bene la manovra. Ci muoviamo con serenità, abbiamo la giusta voglia e crediamo nel lavoro del mister".

Nonostante il successo, Faedo ammette qualche difficoltà nella gestione delle ripartenze avversarie:

“Abbiamo sofferto troppo i contropiedi, riuscivano a trovare gli uomini tra le linee. Su questo dobbiamo migliorare",

Il gol, infine, ha un destinatario speciale:

“Dedico la rete alla mia famiglia", ha concluso il calciatore.