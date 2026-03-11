Ufficiale
Non solo il nuovo allenatore. In casa Empoli c'è anche un rinnovo: Shpendi prolunga fino al 2029
"Empoli Football Club è felice di annunciare di aver raggiunto l’accordo con Stiven Shpendi per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2029!": con queste righe diffuse attraverso il proprio profilo Instagram, l'Empoli annuncia il rinnovo con l'attaccante albanese, che arriva in un momento sicuramente molto delicato per la stagione degli azzurri, che hanno comunque intenzione di programmare già da ora il prossimo futuro.
