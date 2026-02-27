Empoli-Cesena è anche la sfida dei gemelli Shpendi: entrambi a un passo dalla doppia cifra
Si scrive Empoli-Cesena, ma si può leggere anche Shpendi contro Shpendi. Nella gara del Castellani di domani infatti a guidare i due attacchi saranno con tutta probabilità i gemelli albanesi Cristian (in forza ai romagnoli) e Stiven (che veste i colori dei toscani). Una sfida in famiglia che mette in palio punti preziosi nella corsa play off.
Entrambi i calciatori finora hanno tenuto un rendimento simile: nove gol per entrambi con Cristian Shpendi che ha però giocato una gara in più (25 presenze contro 24) e messo a referto anche quattro assist. La media gol è però favorevole a Stiven Shpendi che viaggia a un gol ogni 184 minuti contro i 217 minuti del gemello. Entrambi punta ad arrivare in doppia cifra, specialmente l’empolese che viene da una prima annata in Serie B deludente con appena quattro reti in 25 presenze con la Carrarese nella passata stagione. Diverso invece il discorso del bianconero che dopo averne messi a segno 11 in 34 presenze lo scorso anno punta a migliorarsi ulteriormente.
E chissà se domani al Castellani non possa esserci gloria per entrambi, per la felicità della famiglia Shpendi.