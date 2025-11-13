Spezia, Di Serio: "Stagione in salita fin dal ritiro. Spiace per D'Angelo, ora tutti con Donadoni"

“Quel gol con l’Avellino mi ha un po’ sbloccato, era un aspetto per lo più mentale e segnare mi ha un po’ liberato. Ora vado in campo più leggero, mi riescono più cose”. L’attaccante dello Spezia Giuseppe Di Serio parla così del suo momento e di quello della squadra che nel corso di questa pausa lavorerà con il neo tecnico Roberto Donadoni per trovare il modo di uscire da una situazione di classifica complicata: “Non è stato un inizio facile per noi, fin dal ritiro non siamo riusciti a lavorare a pieno regime con tutta la squadra a causa delle assenze. Poi ha pesato anche lo scotto della finale persa l’anno scorso che ci ha frenato mentalmente. - spiega l’attaccante a Cittadellaspezia.com - Ora però stiamo cercando di liberarci di queste cose e ripartire”.

Di Serio poi si sofferma sull’addio di mister D’Angelo che lo aveva portato proprio in Liguria: “Sono molto dispiaciuto perché abbiamo fatto due anni stupendi, ma ora non è tempo di pensare a cosa è successo, dobbiamo seguire le indicazioni di Donadoni e affidarci a lui. - prosegue ancora il classe 2001 – Inizialmente ha lavorato soprattutto sulla testa, ci voleva più sereni, ora invece stiamo lavorando molto sull’intensità con più doppie sedute. Alla fine sono due allenatori simili. Mister D’Angelo era molto umano, scherzava spesso con noi, ma sto ritrovando queste cose anche in Donadoni”.

“L’addio di Pio non mi ha fatto crescere la pressione. Ognuno ha la propria carriera e le proprie cose, per questo non sento un peso in più- ha concluso Di Serio parlando del reparto offensivo – Vanja (Vlahovic NdR) lo conoscevo perché ci eravamo allenati qualche volta assieme all’Atalanta, con Soleri ci ho giocato lo scorso anno, con Artistico nelle prime partite di questa stagione, mentre Lapadula lo conosco da Benevento. Siamo tutti forti e ci completiamo, mi trovo bene con ognuno di loro”.