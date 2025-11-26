Spezia, si ferma Di Serio: lesione al retto femorale. Potrebbe rientrare nel 2026

Il tecnico dello Spezia Roberto Donadoni dovrà fare a meno dell'attaccante Giuseppe Di Serio per il derby contro la Sampdoria. Il calciatore, come si legge in una nota del club ligure ha infatti riportato una lesione di basso grado al retto femorale. Questo il comunicato:

"Doppia seduta per le Aquile di mister Donadoni, che hanno proseguito nella marcia d'avvicinamento alla sfida in programma domenica contro la Sampdoria.

Circuiti di forza in palestra divisi per gruppi nel corso della mattinata, mentre nel pomeriggio le Aquile hanno svolto esercitazioni sul rettangolo verde, tra tattica, sviluppi offensivi e partitelle. Infine, nella serata di ieri, gli esami diagnostici ai quali è stato sottoposto l'attaccante aquilotto Giuseppe Di Serio, infortunatosi nella trasferta di Mantova, hanno evidenziato una lesione di basso grado al retto femorale della gamba destra, con il calciatore che ha già intrapreso il percorso di recupero del caso. Per domani è in programma una nuova seduta pomeridiana".

Per il classe 2001 il 2025 potrebbe essere finito prima visto che probabilmente dovrà restare fermo per un mese e dunque è difficile ipotizzare che possa essere a disposizione per la sfida contro il Pescara, il 27 dicembre, che chiuderà l'anno anche se nelle prossime settimane il ragazzo verrà nuovamente valutato dallo staff aquilotto.