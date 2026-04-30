Conference League, i risultati al 45': un solo gol nelle due sfide, è quello di Sarr
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Si sono appena conclusi i primi tempi delle due semifinali d'andata di Conference League. L'unico realizzato nei primi 45' sui due cambi è quello di Sarr, che vale il momentaneo vantaggio del Crystal Palace in trasferta contro lo Shakhtar. Reti bianche, invece, nell'altra partita tra Rayo Vallecano e Strasburgo. Di seguito i due risultati parziali.
Shakhtar-Crystal Palace 0-1 - 1' Sarr
Rayo Vallecano-Strasburgo 0-0
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