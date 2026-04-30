EL, i parziali: Dibu Martinez salva tutto, 0-0 dell'Aston Villa. Atubolu nega il 2-1 al Braga

Una serie di emozioni indescrivibili all'Estádio Municipal, ma lo Sporting Braga alla fine non concretizza la superiorità mostrata - statistiche alla mano - sul Friburgo: il primo tempo della semifinale d'andata d'Europa League si chiude sull'1-1, con Tiknaz ad aprire le danze e Grifo a pareggiare i conti appena 8 minuti dopo. Tanti rimpianti per il rigore di Zalazar, ma è stato monumentale Atubolu tra i pali e dagli undici metri a cancellare il possibile raddoppio dei portoghesi. Mandando le squadre a riposo in parità.

Termina a reti bianche e con ben poche emozioni invece il "derby inglese" tra Nottingham Forest e Aston Villa. Da segnalare, tuttavia, la parata di riflessi da superman del Dibu Martinez su Igor Jesus al 33': istinti felini che hanno permesso all'estremo difensore argentino, campione del mondo, di tenere Emery e la squadra sullo 0-0 al 45'. In attesa della ripresa.

I parziali

Nottingham Forest - Aston Villa 0-0

Sporting Braga - Friburgo 1-1: 8' Tiknaz (B), 16' Grifo (F)

Formazioni ufficiali

Nottingham Forest (4-4-1-1): Ortega; Aina, Milenkovic, Morato, Williams; Hutchinson, Dominguez, Anderson, Gibbs-White; Igor Jesus, Wood.

A disposizione: Sels, Willows, Lucca, Yates, McAtee, Bakwa, Abbott, Whitehall, Sinclair, Hanks, Blake.

Allenatore: Vitor Pereira.

Aston Villa (4-4-2): E.Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; McGinn, Tielemans, Onana, Buendia; Rogers, Watkins.

A disposizione: Bizot, Wright, Lindelof, Mings, Elliott, Andres Garcia, Abraham, Sancho, Douglas Luiz, Maatsen, Bogarde, Bailey.

Allenatore: Unai Emery.

Sporting Braga (4-3-3): Hornicek; Victor Gomez, Vitor Carvalho, P.Oliveira, Lagerbielke; Tiknaz, Joao Moutinho, Gorby; Salazar, Horta, Pau Victor.

Allenatore: Carlos Vicens.

Friburgo (4-2-3-1): Atubolu; Treu, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggestein, Manzambi; Beste, Suzuki, Grifo; Matanovic.

Allenatore: Julian Schuster.