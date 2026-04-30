Milan, summit con Allegri. Dybala ammicca al Boca, tris di infortuni al Torino: le top news delle 22

Dalla Serie A al mercato internazionale, passando per intrighi societari e scenari futuri: serata ricca di spunti nel panorama calcistico. A tenere banco è il summit in casa Milan tra Massimiliano Allegri e la dirigenza rossonera. Un incontro arrivato in un momento cruciale della stagione, con i rossoneri a caccia della qualificazione alla prossima Champions League. Mancano quattro partite e servono ancora punti per blindare un traguardo che avrebbe un peso enorme anche sul piano economico. Il confronto è servito a delineare strategie immediate e future, con il tecnico che chiede chiarezza e il club pronto a pianificare investimenti.

Sul fronte internazionale, il Barcellona lavora già alla prossima stagione. Le possibili cessioni di Balde e Koundé potrebbero finanziare nuovi colpi, con Mendes figura chiave nelle operazioni. Intanto i blaugrana non mollano Alessandro Bastoni. Tiene banco anche il futuro di Paulo Dybala: la suggestione Boca Juniors prende quota tra indiscrezioni e dichiarazioni familiari, anche se l’attaccante resta legato alla Roma. Il suo futuro resta incerto, tra amore per il presente e promesse per il futuro.

In Serie A, il Torino deve fare i conti con una tripla tegola: fuori Ismajli, Zapata e Adams per infortunio. Intanto l’AIA ha ufficializzato alcune modifiche alle designazioni arbitrali, con cambi rilevanti anche per Como-Napoli: Doveri non sarà più Var (sostituito da Di Paolo) e arbitrerà Pisa-Lecce.

Infine, occhi puntati su Jadon Sancho: in scadenza con il Manchester United, è finito nel mirino di un club italiano e potrebbe diventare uno dei protagonisti del prossimo mercato. Un’estate che si preannuncia già caldissima.