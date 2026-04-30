Finale Coppa Italia, aumentano i posti per i tifosi della Lazio: nuovi biglietti in Monte Mario

Cresce leggermente la disponibilità per i sostenitori della Lazio in vista della finale di Coppa Italia contro l’Inter. Nelle ultime ore, infatti, è stata ampliata la capienza del settore destinato ai tifosi biancocelesti con l’aggiunta di nuovi tagliandi. A riportarlo sono i colleghi de LaLazioSiamoNoi.it.

Si tratta di 510 posti supplementari in Tribuna Monte Mario, nella porzione più vicina al terreno di gioco e adiacente ai Distinti Nord-Ovest. Un’opportunità in più per chi non era riuscito ad assicurarsi un biglietto nelle fasi precedenti della vendita, considerando che Curva Nord e Tribuna Tevere risultano ormai completamente esaurite.

Nonostante l’incremento, la risposta del pubblico nelle prime ore non è stata immediata: solo una decina dei nuovi posti messi a disposizione è stata acquistata finora. Complessivamente, restano circa 600 biglietti ancora disponibili, tutti concentrati proprio nel settore di Monte Mario. Numeri che potrebbero cambiare rapidamente con l’avvicinarsi della partita, in un clima che si preannuncia comunque caldo e partecipato. La Lazio si prepara a giocarsi un trofeo importante e i suoi tifosi vogliono esserci, pronti a riempire anche gli ultimi spazi rimasti.