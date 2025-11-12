Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Guidetti sullo Spezia: "Ogni anno in Serie B fa storia a se. Donadoni? Può portare equilibrio"

Guidetti sullo Spezia: "Ogni anno in Serie B fa storia a se. Donadoni? Può portare equilibrio"
© foto di claudia.marrone
Tommaso Maschio
mercoledì 12 novembre 2025, 15:04
Tommaso Maschio

L’ex bandiera dello Spezia Massimiliano Guidetti - 58 reti in 141 presenze – ha parlato dalla colonne de Il Secolo XIX del difficile momento che sta attraversando la squadra che ha già provveduto al cambio di allenamento con l’arrivo di Roberto Donadoni in panchina al posto di Luca D’Angelo.

“La Serie B dimostra sempre la propria imprevedibilità, non è la prima volta che una squadra che arriva a sfiorare la promozione si trovi, dodici mesi dopo, a lottare nei bassifondi della classifica. - spiega l’ex centravanti – Non credo che lo Spezia sarà neanche l’ultima a cui succede perché è una caratteristica propria della Serie B, ogni anno ha una storia tutta a se, senza riferimenti e senza previsioni da poter centrare, sia in alto che in basso”.

Guidetti si sofferma sull’addio dell’ex tecnico D’Angelo, descritto come un mister importante che conosce bene la categoria, e l’arrivo di Donadoni che torna ad allenare in Italia dopo diverso tempo: “Ha un curriculum che è tutto dalla sua parte, credo possa essere l’uomo di equilibrio per tutto il sistema, quello che magari con il tempo può dare veramente una mano importante”.

Infine uno sguardo sul proprio futuro dopo il 'divorzio' con William Viali di cui è stato secondo: "Quando da molti anni lavori con un allenatore, c’è sempre un fine percorso. Vorrei cominciare una cammino da solo, da allenatore in prima, magari avendo qualche opportunità dal basso, per far crescere i giovani e per fare esperienza diretta anch’io".

