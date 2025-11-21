Udinese, Runjaic difende Palma: "A Sassuolo difficile per tutti, andava supportato"

Nel corso della conferenza stampa tenuta oggi il tecnico dell'Udinese, Kosta Runjaic, ha parlato anche di alcuni giocatori che stanno crescendo dalle retrovie, prendendo anche le difese del giovane Palma, che si è riscattato contro la Roma dopo una prova non positiva a Sassuolo.

Palma è tornato bene contro la Roma, con Goglichidze rimasto in panchina, un parere? Gueye ha fatto bene nella sosta:

"Gueye domani sarà con noi, non posso dirvi se domani sarà in campo. Abbiamo un piano anche per lui, i ragazzi giovani devono lavorare molto, è un ragazzo non molto emotivo, si allena molto bene ed è un giocatore sul quale puntiamo. Penso non abbia ancora la maturità per poter giocare titolare, ma i passi in avanti sono costanti, nel test durante la sosta ha anche segnato ed è importante dare queste chance per guadagnare minuti. Palma con il Sassuolo ha vissuto una giornata difficile ma come tutta la squadra, che non lo ha supportato nella maniera giusta. Potrebbe benissimo giocare da titolare, però bisognerà vedere nel caso al posto di chi. Goglichidze sta crescendo molto, lavora qui in maniera diversa rispetto alle altre squadre in cui ha gocato, si sta adattando, non è rientrato al meglio dalla pausa per le nazionali, però anche lui è sulla strada giusta nel lavoro che sta facendo".

In mediana chance per Piotrowski o ormai il ruolo è di Ekkelenkamp?

"Piotrowski mi piace per come si sta adattando, è in un ruolo con tanta concorrenza mentre prima aveva un ruolo da leader al Ludogorets. Sta mettendo tanto impegno per integrarsi. Ekkelenkamp corre molto in campo, ma sa che deve migliorare e sfruttare tutto il potenziale che può avere in area di rigore avversaria. E' sulla strada giusta, sta facendo bene, lo vedo molto meglio rispetto a due mesi fa. Sono due giocatori papabili per l'undici titolare. Giocando a 3 farli giocare entrambi vorrebbe dire tirare fuori uno tra Atta e Karlstrom. C'è anche Lovric, c'è Miller, c'è grande concorrenza. Davis ha giocato uno spezzone con la Roma, ma non sono sicuro che possa giocare domani da titolare. Sappiamo come vogliamo giocare. Sarà una partita dove ci sarà da battagliare".