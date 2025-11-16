Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Spezia, la maledizione della Serie A sfumata all’ultimo istante

Spezia, la maledizione della Serie A sfumata all'ultimo istante
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Claudia Marrone
Oggi alle 13:19Serie B
Claudia Marrone

Era il termine della stagione 2022-2023, e lo Spezia perdeva la Serie A: retrocessione senza appello per la formazione ligure, che per la ripartenza in Serie B si affidava a mister Massimiliano Alvini, che nell'anno in cui lo Spezia perdeva la massima serie, veniva esonerato dalla Cremonese, in quella che era la sua prima esperienza in Serie A. Mossa poco vincente, quella del club, un ambiente provato con alla guida un allenatore altrettanto provato: il rischio Serie C era molto concreto, fino al cambio in panchina. Con Luca D'Angelo la squadra rinasce, e battendo il temibile Venezia all'ultima giornata della stagione 2023-2024 si salva senza neppure passare dai playout. 15º posto in classifica, l'ultimo utile per la salvezza diretta, ma l'importante è che la stessa arrivi.

Poi, storia più recente, la cavalcata verso la Serie A della stagione scorsa, con un Pio Esposito che a suon di prestazione - dopo esser stato rivitalizzato da D'Angelo - si guadagna la conferma all'Inter per la stagione attuale; attenzione, però, lo scorso anno non sorride comunque agli aquilotti, perché la cavalcata si ferma alla finalissima playoff, persa 2-3 tra le mura amiche del 'Picco' contro la Cremonese: nonostante i due risultati su tre a favore, lo Spezia non riesce nell'impresa, e qualcosa sembra essersi incrinato. Mister D'Angelo viene confermato, la squadra rivista il giusto, ma la stagione ora in corso non decolla, e viene difficile capirne le motivazioni: però, i numeri parlano di terzultimo posto, situazione che ha fatto optare per l'esonero del trainer pescarese, per il quale comunque uomini simbolo come Salvatore Esposito e Petko Hristov hanno mandato messaggi di affetto e ringraziamento a mezzo social.

Al suo posto, Roberto Donadoni, fermo da cinque anni. Una sorta di scommessa, che solo il tempo potrà dire come si rivelerà: all'esordio, un pari contro il Bari...

Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Conte o riconquista la squadra o addio scudetto. Zirkzee serve più a Gasp che ad Allegri. Spalletti è l’ora delle scelte. Gattuso e due errori di comunicazione
