Spezia, Hristov in nazionale anche se infortunato: oggi si saprà se tornerà in Italia

In casa Spezia si attendono notizie dalla Bulgaria sulle condizioni di Petko Hristov. Il difensore e capitano aquilotto infatti è stato convocato dal ct Alexander Dimitrov anche se non è nelle migliori condizioni fisiche per un problema muscolare accusato in occasione della sfida contro l’Avellino al Partenio. Per questo si sottoporrà alle visite mediche con lo staff della nazionale che dirà se il giocatore potrà essere utilizzato dalla Bulgaria o farà rientro in Italia.

Se le indagini ulteriori svolte al quartier generale della nazionale bulgara, che si è riunita proprio domenica presso la "Efbet National Football Base" di Boyana, confermeranno la situazione, - si legge su Il Secolo XIX - il difensore oggi stesso dovrebbe volare verso Milano, per raggiungere l’Italia e successivamente aggregarsi al gruppo di Roberto Donadoni.

Hristov resterà comunque in forte dubbio per la delicata trasferta di Mantova alla ripresa dopo la pausa per le nazionali. Già aggregati alle rispettive rappresentative invece gli altri convocati: Prezmylsaw Wisniewski, giocherà contro Malta (17 novembre) per le qualificazioni al Mondiale, mentre Diego Mascardi sarà impegnato con l’Under 21 in due gare di qualificazione all’Europeo contro Polonia (14 novembre) e Montenegro (18 novembre). Convocazione in Under 21 anche per Vanja Vlahovic con la Serbia, mentre Pietro Candelari è stato convocato ancora una volta dall’Under 20 azzurra.