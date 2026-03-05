Spezia, Stilitano non sarà al Picco per il Monza. Seguirà la partita dagli Stati Uniti

Il presidente dello Spezia Charlie Stillitano non sarà presente sulla tribuna del Picco per assistere alla sfida contro il Monza di sabato nonostante nei giorni scorsi sembrasse volesse prolungare la sua permanenza in in Italia fino a domenica dopo aver seguito la squadra nel turno infrasettimanale di Padova.

Il presidente, come riferisce Il Secolo XIX, ha infatti fatto il ritorno a New York e seguirà a distanza la partita del Picco e tutto quello che accade attorno alla squadra ligure che vive un momento non semplice in campionato con la retrocessione che incombe, nonostante siano appena tre i punti dalla Reggiana quindicesima, e l’umore della piazza non sia di conseguenza ai massimi storici.

Nonostante la classifica pericolante e una svolta che non è arrivata né sul piano dei risultati né su quello del gioco la posizione del tecnico Roberto Donadoni resta comunque salda con il club ligure che non sembra intenzionato a cambiare a dieci giornate dalla fine del torneo.