Spezia, niente ritorno in Ungheria per Nagy. Il regista ha detto no al Ferencvaros

Se Wisniewski è sempre più vicino al ritorno in patria, dove lo attende il Widzew Lodz, per il centrocampista Adam Nagy al momento il rientro a casa non sembra essere all’ordine del giorno nonostante il Ferencvaros si sia mosso in maniera importante per lui anche attraverso il presidente Gabor Kubatov.

Come si legge sul Secolo XIX il centrocampista magiaro avrebbe però detto no alla proposta del club di Budapest preferendo restare ancora allo Spezia dove ha un contratto in scadenza fra un anno e mezzo. Bisognerà però vedere se negli ultimi giorni di mercato ci sarà o meno un rilancio del Ferencvaros che potrebbe convincere il giocatore classe ‘95 a far ritorno nel club in cui è cresciuto e dove si mise in mostra dieci anni fa prima di approdare in Italia alla corte del Bologna.