Spezia, sirene ungheresi per Nagy. Il Ferencvaros vuole riportare a casa il mediano

Gli arrivi di Romano e Valoti e le trattative per l’inserimento di un altro centrocampista in rosa – con Giuseppe Leone della Juve Stabia in prima fila e il tedesco Diego Demme offerto – potrebbero spingere Adam Nagy a lasciare lo Spezia in queste ultime settimane di mercato. L’ungherese finora ha collezionato 16 presenze in campionato quasi tutte da titolare, ma è rimasto in panchina in due delle ultime tre gare ma l’affollamento in mezzo, sommato a un rendimento spesso insufficiente, potrebbero spingere il club e il giocatore a fare determinate riflessioni sul futuro.

Come riporta Goal.com il giocatore avrebbe una pretendente: si tratta del Ferencvaros, club in cui ha militato in passato, che si sarebbe mosso in maniera seria attraverso il suo presidente Gabor Kubatov per iniziare un dialogo con le parti e provare a riportare in patria il nazionale magiaro.

Con la maglia biancoverde del club di Budapest Nagy si mise in luce nella stagione 2015/16 quando conquistò 29 gettoni di presenza venendo poi acquistato dal Bologna per 1,8 milioni di euro e iniziando un’esperienza in Italia, inframezzata da un biennio al Bristol City in Inghilterra, che lo ha portato a collezionate 51 presenze in Serie A e 141 in Serie B vestendo anche le maglie di Pisa e appunto Spezia.