Spezia, sirene dall'esterno per Hristov e Wisniewski. Mateju verso la permanenza

Sirene dall’estero per due centrali dello Spezia: si tratta, come riportano i quotidiani liguri che seguono le sorti del club, di Petko Hristov e Przemyslaw Wisniewski. Il bulgaro, che è il capitano degli aquilotti e ha sempre ribadito di essere unicamente concentrato sul presente allo Spezia, sarebbe finito nel mirino del Levante, club che milita ne LaLiga.

Un interessamento che potrebbe stuzzicare il classe ‘99 anche se la formazione rossoblù non naviga in buone acque avendo conquistato appena 13 punti ed essendo al momento penultimo in classifica. Per il polacco classe ‘98 invece piace sempre in patria dove lo segue con grande attenzione il Jagiellonia. Lo Spezia valuterà il da farsi soprattutto perché in caso di qualificazione al prossimo Mondiale della Polonia il prezzo del cartellino del centrale potrebbe lievitare la prossima estate.

Con Cistana che ha già salutato - oltre ai probabili addii dei giovani Onofri, Bertoncini e Serpe - e il duttile Ales Mateju che dovrebbe restare, l’eventuale cessione di uno dei due centrali potrebbe portare la società ligure a cercare un innesto nel reparto arretrato anche in virtù di un probabile passaggio dalla difesa a tre utilizzata finora anche da mister Donadoni a una a quattro su cui sta lavorando in questi mesi.