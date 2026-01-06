TMW Spezia, altra squadra spagnola su Hristov. Il difensore è nel mirino dell'Alaves

Con l'arrivo di mister Roberto Donadoni, in casa Spezia il mercato è divenuto decisamente attivo, con la rosa che verrà probabilmente plasmata su volere del tecnico, subentrato a stagione in corso. Alcune partenze illustri si sono già avute, altre si potrebbero avere, perché, come già noto, capitan Petko Hristov fa gola in Spagna. Ma non è solo il Levante ad averlo messo nel mirino; stando infatti a quando raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, sul giocatore c'è anche l'interesse dell'Alaves, altro club della massima serie iberica.

Hristov ha sempre detto di essere concentrato sullo Spezia, ma la destinazione spagnola non è poi così sgradita al classe 1999, che potrebbe quindi presto partire. Saranno sicuramente giorni caldi, ma la sensazione è che a fine gennaio si vedrà una rosa decisamente diversa da quella che si è vista fino ad adesso. A ogni modo, non resta che attendere.