SudTirol, Castori: "Catanzaro squadra pericolosa perché collaudata in mentalità e identità"

Vigilia di gara per il SudTirol, con il tecnico biancorosso Fabrizio Castori che ha parlato della sfida al Catanzaro, in programma domani pomeriggio al 'Druso' di Bolzano: fischio di inizio del confronto della 22ª giornata del campionato di B, fissato alle ore 15:00.

Ecco le sue parole, partendo da quella che è la situazione della rosa: "La squadra sta bene e ha lavorato con il solito impegno e la solita intensità: coloro che erano usciti malconci nell’ultima partita sono stati recuperati e, di conseguenza, l’organico disponibile dovrebbe essere sostanzialmente lo stesso rispetto alla gara di domenica scorsa. Ma se giocheranno o meno gli stessi, lo vedremo domani. I nuovi innesti? Chiaro che non li abbiamo presi per guardare le partite, ma hanno bisogno di un periodo di ambientamento. Anche Cragno non può essere buttato ora in campo, ma la sua presenza aumenta la competitività del nostro reparto".

Parlando invece dell'avversario: "Il Catanzaro è una squadra collaudata nella mentalità e nell'identità, è per questo che è molto pericolosa, e non sono stupito dalla classifica che ha: Aquilani, per altro, è uno dei tecnici giovani più bravi in circolazione, e anche la rosa ha una caratura notevole. Iemmello, per citarne uno, è capace di fare la differenza nella categoria. Da tre anni vanno avanti con un certo progetto, e si vede".